الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القسام" تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق رفح

حماس
حماس

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خوضها لـ 3 عمليات ضد قوات الاحتلال الفلسطيني شرقي مدينة رفح جنوب غزة وشرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت، وفقًا لتصريحات مقلتها فضائية الغد الإخبارية خلال نشرتها الصباحية، اليوم الاثنين، إن مقاتلي القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق "شارع جورج" في محور التوغل شرقي رفح، كما قامت باستهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق "شارع جورج" في محور التوغل شرقي المدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

مخيم جباليا حماس الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية كتائب القسام شارع جورج رفح قطاع غزة

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