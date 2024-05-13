الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إعلام عبرى: السلطة الفلسطينية رفضت مقترحًا إسرائيليًا أمريكيًا لتولى السيطرة على معبر رفح

السلطة الفلسطينية
السلطة الفلسطينية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن السلطة الفلسطينية رفضت مقترحا إسرائيليا أمريكيا لتولي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

السلطة الفلسطينية قالت إنها لن تدير معبر رفح دون التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس

فيما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر في رام الله، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إلى أن السلطة الفلسطينية أوضحت أنها لن تدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح دون التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس.

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