الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"القاهرة الإخبارية": هدوء حذر لغارات الاحتلال شمال ووسط قطاع غزة

غزة
غزة

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح المصري، أيمن عماد، إن هناك هدوء للغارات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ولكن ازداد وتيرتها في الجهة الشمالية ووسط قطاع غزة.

وتابع أنه في ظل تفاقم الوضع الإنساني تم رصد عدد من الغارات التي شُنت على المناطق الشمالية وغير ذلك من شرق مدينة رفح والمناطق الوسطي، لافتة إلى أن هناك هدوء من معبر رفح بالجانب المصري.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك اصطفاف كبير لشاحنات المساعدات، بداية من ميناء رفح البري وصولًا لمطار العريش التي تبعد نحو 50 كيلو متر من المعبر، إضافة إلى صطفاف كبير في المناطق اللوجيستية التي خصصتها مصر انتظارا لانفاذ لهذه المساعدات.

ولفت، أنه هناك استمرار للتأهب سيارات الاسعاف والأطقم الطبية التابعة لهئية الاسعاف المصرية ووزارة الصحة على قدم وساق لاستقبال الجرحي والمصابين كما جرت العادة خلال الأيام السابقة، ولكن توقفت تلك الإجراءات عندما قام الاحتلال الإسرائيلي ببسبط سيطرته الكامله على منفذ رفح من الجهة الأخرى، ومنع استقبال الجرحي والمصابين الذين يعانون بشكل كبير من توقف زاد عن 90 من الخدمات الطبيه كانت تقدم لهم في الجانب الإسرائيلي بجانب عرقلة وصول  المساعدات التي تتمثل في المستلزمات العلاجية وغير ذلك.

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