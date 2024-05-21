بلغت 1.6 مليار دولار.. 31% نموًا فى صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى الربع الأول من 2024

كشف المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقيق إنجاز مهم تمثل في نمو صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 31% خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إجماليها إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.

يأتي هذا النمو القوي تجسيدًا لرؤية طموحة وضعها المجلس لتنمية الصادرات الغذائية خلال الفترة من 2024 إلى 2026، والتي تتضمن رفع معدلات التصدير بنسبة تتراوح بين 15 و20%، المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المجاورة.

وقدم "برزي" خلال عرضه مقترحات لتطوير منظومة المساندة التصديرية، شملت الحفاظ على برنامج تنمية الصادرات الحالي مع إضافة مكونات تحفيزية للشركات المصدرة، ودعم جهودها الترويجية في الأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف مستحقات المساندة.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية عزم مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الغذائية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.