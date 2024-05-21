الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلغت 1.6 مليار دولار.. 31% نموًا فى صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى الربع الأول من 2024

المهندس هاني برزي
المهندس هاني برزي

كشف المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقيق إنجاز مهم تمثل في نمو صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 31% خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إجماليها إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.

يأتي هذا النمو القوي تجسيدًا لرؤية طموحة وضعها المجلس لتنمية الصادرات الغذائية خلال الفترة من 2024 إلى 2026، والتي تتضمن رفع معدلات التصدير بنسبة تتراوح بين 15 و20%، المساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول المجاورة.

وقدم "برزي" خلال عرضه مقترحات لتطوير منظومة المساندة التصديرية، شملت الحفاظ على برنامج تنمية الصادرات الحالي مع إضافة مكونات تحفيزية للشركات المصدرة، ودعم جهودها الترويجية في الأسواق الخارجية، والتأكيد على سرعة صرف مستحقات المساندة.

وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية عزم مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الصناعات الغذائية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

صادرات مصر تنميه الصادرات تعزيز العلاقات الصناعات الغذائية

مواد متعلقة

زيادة صادرات مصر من الصناعات الغذائية.. خطوة حكومية لتحقيق "قفزة جديدة"

مدبولي: الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جدًا والتي لديها فرص للنمو

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى