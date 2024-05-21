مصر تُحقق إنجازًا غير مسبوق فى الصادرات الزراعية خلال 2023

شهد قطاع الزراعة طفرة هائلة خلال العام الماضي، حيث حقق إنجازًا غير مسبوق في ظل الظروف العالمية الاستثنائية.

وكشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بلوغ قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023 نحو 8.8 مليار دولار، مسجلة أرقامًا قياسية جديدة.

وتميز هذا الإنجاز بتنوع الصادرات المصرية، حيث شملت 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة و5.1 مليار دولار للصادرات المصنعة.

المركز الأول عالميًا

بفضل هذا النجاح، احتلت مصر المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة، معززة مكانتها كقوة عالمية في مجال الإنتاج الزراعي.

ولم تقتصر إنجازات مصر على ذلك، بل تمكنت من فتح آفاق جديدة لمنتجاتها الزراعية، حيث نجحت في تصدير أكثر من 400 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.

وتعد هذه النقلة النوعية ثمرة جهود دؤوبة خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت مصر من النفاذ إلى 93 سوقًا جديدةً خلال آخر 10 سنوات.

وتدرك الحكومة المصرية تمامًا الإمكانات الهائلة لقطاع الصناعات الغذائية، خاصة مع ما تتمتع به مصر من ثروات زراعية غنية.

وتؤكد تصريحات وزير الزراعة على إيمان الدولة بأهمية هذا القطاع، حيث أشار إلى أن مصر لأول مرة في تاريخها صدرت العام الماضي 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية.