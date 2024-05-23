"التموين": طرح 40 طن لحوم طازجة يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لحومًا طازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمعدل 40 طنًا يوميًا في الوقت الحالي، ومن المستهدف زيادة الكميات إلى أكثر من 120 طنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لتلبية احتياجات المواطنين في ظل زيادة معدلات الإقبال على شراء اللحوم مع دخول العيد.

التعاقد على 20 ألف رأس ماشية

وأعلنت وزارة التموين، التعاقد على 20 ألف رأس ماشية من عدة مناشئ تمهيدًا لضخها في 1500 منفذ مابين مجمعات استهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر علي مستوى الجمهورية، في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية التي تهم شريحة عريضة من المواطنين خلال العيد، خاصة اللحوم بأنواعها، بالإضافة إلى الدواجن المجمدة، وضخها في الأسواق ومنافذ البيع والشوادر.

وتوفر وزارة التموين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وأيضًا صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر مايو 2024 حتى الآن، كما يتم طرح العديد من المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%.