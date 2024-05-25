السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفنان محمد الصاوى: أحمد بدير أهدانى عمرة لهذا السبب

الفنان محمد الصاوى
الفنان محمد الصاوى

قال الفنان محمد الصاوي، إن الفنان أحمد بدير من المقربين له على الصعيد الشخصي، لافتا إلى أنه لا يستطيع نسيان الدور الذي قام به الفنان أحمد بدير في حياته الشخصية.

وأضف الفنان محمد الصاوي خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، عبر قناة الحياة، أن الفنان أحمد بدير أهداه وأسرته عمره بعد وفاة نجله مباشرة دون أن يعرف من هو صاحب الهدية.

وأوضح الصاوي، أنه اكتشف بالصدفة بعد مرور عام على العمرة أن أحمد بدير هو صاحب هذه الهدية الغالية وأنه أراد بذلك إخراجه من الحالة النفسية التي كان يعيشها بعد وفاة نجله.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءا تقديم الاعلامية ايمان ابو طالب.

الفنان احمد بدير عمرة احمد بدير محمد الصاوى الفنان محمد الصاوي إيمان أبو طالب برنامج بالخط العريض

الأكثر قراءة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

عاجل.. بعد تصاعد التوتر مع الهند.. الصين تضاعف نشر مقاتلات "J-20" لمواجهة Rafale

عاجل.. إعلام إسرائيلى: مصادر أمنية رفيعة المستوى تتحدث عن استعداد مجلس الحرب لوقف إطلاق النار بغزة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

عاجل.. حضور أمنى مكثف بمحيط شقة سفاح التجمع

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «3»

منى رجب

مصر تجدد التحذير من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ماجد حبته

اعتراف الثلاثى الأوروبى

نيرمين يسر

الغضب الفلسطينى فى الهدية

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

صور

صلاة الجنازة على شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بـ6 أكتوبر

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة اليوم التالى.. معضلة مستقبل غزة بعد الحرب تضع إسرائيل فى موقف صعب

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين