الفنان محمد الصاوى: أحمد بدير أهدانى عمرة لهذا السبب

قال الفنان محمد الصاوي، إن الفنان أحمد بدير من المقربين له على الصعيد الشخصي، لافتا إلى أنه لا يستطيع نسيان الدور الذي قام به الفنان أحمد بدير في حياته الشخصية.

وأضف الفنان محمد الصاوي خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، عبر قناة الحياة، أن الفنان أحمد بدير أهداه وأسرته عمره بعد وفاة نجله مباشرة دون أن يعرف من هو صاحب الهدية.

وأوضح الصاوي، أنه اكتشف بالصدفة بعد مرور عام على العمرة أن أحمد بدير هو صاحب هذه الهدية الغالية وأنه أراد بذلك إخراجه من الحالة النفسية التي كان يعيشها بعد وفاة نجله.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءا تقديم الاعلامية ايمان ابو طالب.