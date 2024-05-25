كواليس مزاعم اسرائيلية لتدمير مخيم اللاجئين فى الضفة الغربية

ردت إسرائيل على تعليقات رئيس إحدى وكالات الأمم المتحدة التي سلطت الضوء على الدمار في الضفة الغربية، زاعمة أنها واجهت مخزونات من الذخيرة ومتفجرات على جانب الطريق في مخيم نور شمس للاجئين المدمر.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه فكك العشرات من المتفجرات وعثر على "مخزونات جديرة بالملاحظة من الذخيرة التي تهدد الحياة" في المباني المدنية في نور شمس، كما زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن "عناصر إرهابية وقوى إرهابية منظمة" في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية تعمل من مباني مدنية وتستخدم البنية التحتية المدنية.

البنية التحتية المدنية على استغلال التنظيم

وألقى الجيش باللوم في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية على "استغلال التنظيم الإرهابي" لتلك المباني، وزعم أنه حاول إبقاء الأضرار "في أدنى حد ممكن".

وقال فيليب لازاريني، الذي يقود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إن موظفيه وصفوا الدمار الشديد بعد زيارة مخيم اللاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف لازاريني: "ما كانت ذات يوم منطقة تعج بالأسواق والحياة أصبحت مدمرة الآن"، لافتًا إلى أن المباني والطرق دمرت، وتم تفكيك شبكات المياه والكهرباء في أعقاب عملية الجيش الإسرائيلي.

وقال رئيس الوكالة إن "حربا أخرى تمر دون أن يلاحظها أحد" في الضفة الغربية، مع استمرار التركيز على القصف الإسرائيلي والهجوم البري في غزة.

وتصاعد العنف والدمار من قبل المستوطنين المتطرفين وجيش الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية - وهو أمر واقع بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ فترة طويلة - خلال الحرب الحالية في غزة.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 518 فلسطينيا، من بينهم 129 طفلا، في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.