مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف مخيمات النازحين برفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الطائرات الحربية الاسرائيلية لم تتوقف عن قصف مناطق عدة في مدينة رفح، مشيرا إلى أن القصف طال عدد كبير من الأراضي الزراعية.

وأضاف "جبر"، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل لمواطن فلسطينيين في مخيمات وسط مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد مجموعة من الفلسطينيين وإصابة عدد كبير من النازحين.

ونوه أن طيران الاحتلال قصف احد المدارس التابعة لوكالة "الأونروا"، الأمر الذي أدي إبى استشهاد 6 فلسطينيين، وإصابة عدد كبير بجراح خطيرة.

وتابع أن الغارات لم تتوقف على المناطق الشرقية لقطاع غزة، بالإضافة إلى المنطقة الوسطى باتجاه محور الشهداء حيث تقطع الأليات العسكرية الإسرائيلية الطريق.

وأشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدد كبير من القذائف، باتجاه مخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، بالإضافة إلى تجدد القصف بحي الشجاعية.