الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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في أول جولة أوروبية له.. أهداف زيارة الرئيس الصيني إلى فرنسا وصربيا والمجر

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقديم الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "في أول جولة أوروبية له.. أهداف زيارة الرئيس الصيني إلى فرنسا وصربيا والمجر".

في جولة هي الأولى إلى أوروبا منذ 5 سنوا يزور الرئيس الصيني شي جين بينج كلا من فرنسا وصربيا والمجر في زيارة تهدف إلى خفض التوتر بين التنين الصيني والقارة العجوز.

صربيا والمجر تحتفظان بعلاقات جيدة مع بكين أما فرنسا فشهدت على مدار السنوات الماضية تباين في وجهات النظر تجاه الصين، ويحمل شي جين بينج معه إلى باريس أوراقا عدة لإزالة التوترات بين الصين وأوروبا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبالمقابل عملت باريس على تنسيق موقف أوروبي موحد من جولة الرئيس الصيني بعشاء غير رسمي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس رغبة في باريس في تكرار مشهد حدث منذ 5 سنوات باجتماع ألماني فرنسي مع بكين ويغرب بأوروبا بعيدا عن أمريكا.

لة أوروبية فرنسا وصربيا والمجر الرئيس الصيني العالم شرقا القاهرة الإخبارية

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