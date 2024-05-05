الأحد 05 مايو 2024
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كاتب صينى: الخارجية الصينية تريد تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا

شينشن جيرالد كاتب
شينشن جيرالد كاتب وصحفي صيني

قال شينشن جيرالد، كاتب وصحفي صيني، إن الخارجية الصينية تريد تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا من أجل تحقيق السلام، وهذا ما دفع الرئيس الصيني لزيارة باريس اليوم.

وأشار "جيرالد" خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقًا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هناك أهمية كبيرة لزيارة الرئيس الصيني، فالقادة في العالم لديهم رؤية للتغير من أجل إعمام السلام.

ونوه إلى أن جولة الرئيس الصيني اليوم لأوروبا هدفها تعزيز العلاقات في كل النواحي، مؤكدًا أن هذه الزيارات تأتي لإعادة التوازن والعلاقات بعد أن انقطعت خلال جائحة كورونا.

وتابع أن الصين تسعى لكسب ثقة قادة أوروبا، وبالتالي فمع زيادة الانتشار التجاري للسوق الصينية تسعى الحكومة الصينية لمحو أي توترات في العلاقات مع دول أوروبا.

كاتب صيني فرنسا العلاقات السياسية والاقتصادية العالم شرقا القاهرة الإخبارية

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