الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير أمني واستراتيجي: الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة بالسلام في المنطقة

نتنياهو
نتنياهو

قال محسن الشوبكي، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن المجتمع الدولي غير واضح في التعاطي مع الفعاليات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري أو حرب الإبادة الشاملة التي تخوضها في غزة، وتحديدا في قتل الحياة والبشر والأطفال والنساء، وبالتالي التعاطي يبدو ناقصا حتى في آلية محكمة العدل العليا أو أروقة مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف "الشوبكي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية آية الكفوري، أن هناك تحركات إيجابية وبوادر يفرضها واقع الشارع في الغرب أو أمريكا مثل الاحتجاجات الطلابية أو واقع يفرض على السياسة الأمريكية بأخذها في الاعتبارات قضايا كثيرة لكن حتى وإن بدت تأثيرها محدود لكن موجودة على هذا الواقع.

وتابع: "العالم مشغولا أمام تصرفات حكومة إسرائيل، والحكومة الإسرائيلية الحالية  تعتبر حكومة أزمات حتى قبل حتى 7 أكتوبر، وتشكلت من اليمين المتطرف ورموز دينية متشددة شكلوا اتفاقا واضحا في العديد من القضايا وآخر ما يهمهم في هذا الموضوع اتفاق السلام بالمنطقة، ولازالت الأطماع التوسعية موجودة في إسرائيل".

خبير أمني الحكومة الاسرائيلية مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية محسن الشوبكي

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