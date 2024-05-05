موفد القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، إن الساعة الأولى من صباح هذا اليوم كانت تشكل امتدادا للجهود التي بذلت على مدار الأشهر القليلة الماضية والتي كانت في واقع الأمر تشكل تجسيدا لواقع العلاقة بين مصر وفلسطين.

وأشار "أبوزيد"، إلى أن قوافل الشاحنات، المحملة بأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية والطبية، تنتظر أمام معبر رفح من أجل الدخول لقطاع غزة لمساعدة الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

ونوه أن منذ الأزمة الفلسطينية، قدمت مصر الجانب الأكبر من هذه المساعدات بما يزيد على 80% من جملة المساعدات التي قدمت إلى قطاع غزة برغم جملة العراقيل التي فرضت ولا تزال تفرض من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن المساعدات الإنسانية والإغاثية، تمثل الجهد الذي يقدم من مؤسسات المجتمع المدني المصري، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأسر الفلسطينية تتوافد على المعبر مع مصابيها من أجل تلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف "أبوزيد"، أن العمل مستمر في معبر رفح، من خلال تدفق أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة داخل القطاع لتوفير متطلبات الشعب الفلسطيني.