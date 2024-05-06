محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": معبر رفح يعمل بشكل طبيعى بعد قصف "كرم أبوسالم"

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم قصف معبر كرم أبوسالم بالفعل، وتعثر دخول المساعدات لقطاع غزة من خلاله، مشيرًا إلى أن دخول المساعدات يتم من خلال معبر رفح البري.

وأضاف محافظ شمال سيناء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن معبر رفح مستمر بشكل متواصل في دخول المساعدات لقطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وأنه يعمل بشكل طبيعي، وحركة دخول الأفراد الفلسطينيين والمصابين والمرافقين لهم والمساعدات مستمرة فيه بشكل طبيعي جدًا.

وأشار المحافظ إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري، مضيفا أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين والعمل على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، قيادة وشعبًا، ثابت، وأن الدولة متمثلة في القيادة السياسية ثابتة على حفظ حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وعدم الرضوخ لمحاولات التهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال.

وكان قد قال مصدر رفيع المستوى إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".