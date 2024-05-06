الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء لـ"الدستور": معبر رفح يعمل بشكل طبيعى بعد قصف "كرم أبوسالم"

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم قصف معبر كرم أبوسالم بالفعل، وتعثر دخول المساعدات لقطاع غزة من خلاله، مشيرًا إلى أن دخول المساعدات يتم من خلال معبر رفح البري.

وأضاف محافظ شمال سيناء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن معبر رفح مستمر بشكل متواصل في دخول المساعدات لقطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وأنه يعمل بشكل طبيعي، وحركة دخول الأفراد الفلسطينيين والمصابين والمرافقين لهم والمساعدات مستمرة فيه بشكل طبيعي جدًا.

وأشار المحافظ إلى أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري، مضيفا أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين والعمل على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، قيادة وشعبًا، ثابت، وأن الدولة متمثلة في القيادة السياسية ثابتة على حفظ حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وعدم الرضوخ لمحاولات التهجير القسري الذي تمارسه قوات الاحتلال.

وكان قد قال مصدر رفيع المستوى إن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء معبر كرم أبو سالم قطاع غزة معبر رفح البري الدستور

مواد متعلقة

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعرض برنامج Podcast عن الفن والهوية المصرية

432 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بديروط

محافظ شمال سيناء يفتتح المسجد الكبير فى الشيخ زويد

رئيس مدينة الأقصر يشن حملة إزالات تعدٍ على المبانى المخالفة

المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تشارك باحتفالية "صوت الطفل"

بمشاركة 500 شاب.. الشباب والرياضة تنفذ قوافل "حياة كريمة" بشمال سيناء (صور)

"تموين أسيوط" يشن حملات للرقابة على الأسواق والمخابز (صور)

رئيس جامعة العريش يفتتح متحف التراث السيناوى

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

أول إجراء ضد عصام صاصا بعد دهسه شابًا بسيارته على الدائرى

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

"عودة الفرعون".. ماذا قالت صحف إنجلترا عن تألق محمد صلاح أمام توتنهام؟

إنهاء أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى ينتظر نتيجة "المحاولات الودية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح