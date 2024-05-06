حماس: أى عملية عسكرية فى رفح لن تكون نزهة لجيش الاحتلال

حذرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة أن المقاومة على أتم الاستعداد للدفاع عن الشعب الفلسطيني ودحر هذا العدو وإجهاض مخططاته وإفشال أهدافه.

وقالت حماس، في بيان اليوم، إن الخطوات التي يتخذها جيش الاحتلال الإرهابي، تحضيرًا للهجوم على مدينة رفح المكتظة بقرابة المليون ونصف المليون من المواطنين والنازحين، وإنذاره السكان بإخلاء المناطق الشرقية منها، وسط قصف جوي ومدفعي متواصل، خلف مجازر في المدنيين الأبرياء؛ هو جريمة صهيونية تؤكّد إصرار حكومة الإرهابي نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد شعبنا، مدفوعًا بحساباته السياسية المرتكزة على التهرُّب من استحقاقات أي اتفاق يُنهي العدوان، دون اكتراث للكارثة الإنسانية المتواصلة في القطاع، أو لمصير أسرى العدو في غزة.

حماس: نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن شعبنا في رفح

وأضاف البيان "نؤكّد أي عملية عسكرية في رفح؛ لن تكون نزهةً لجيش الاحتلال الفاشي، وأن مقاومتنا الباسلة، وعلى رأسها كتائب القسام، على أتم الاستعداد للدفاع عن شعبنا ودحر هذا العدو وإجهاض مخططاته وإفشال أهدافه".

ودعت حماس المجتمع الدولي، للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ، كما ندعو المنظمات والهيئات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، إلى البقاء في أماكنها في مدينة رفح وعدم مغادرتها، أو الرضوخ لإرادة الاحتلال الفاشي، واستمرار القيام بدورها في تقديم العون للنازحين المدنيين العزل، الذين يتعرضون لأبشع الجرائم بفعل آلة القتل الصهيونية، المدعومة بلا حدود من الإدارة الأمريكية الشريكة في حرب الإبادة.

المكتب الإعلامي الحكومي يحذر من اجتياح رفح

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في وقت سابق الإثنين، أن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن مناطق شرق رفح هي مناطق خطرة يجب إخلاؤها من السكان، يؤكد النية المسبقة لشن عدوان على مدينة رفح، ويتوافق مع التصريحات المعلنة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ما يدلل على أن الاحتلال ذهب إلى مفاوضات التهدئة مخادعًا دون التخلي عن فكرة العدوان الواسع على رفح.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان اليوم، أن عدوان الاحتلال لم يتوقف لحظة في كل مناطق قطاع غزة، وحتى رفح لم تسلم طوال الفترة الماضية من عمليات القصف والتدمير، وإعلان اليوم يأتي استمرارًا لنهج الجرائم والإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، ويهدد حياة مليون ونصف المليون فلسطيني يتواجدون برفح، رغم كل التحذيرات الدولية والإنسانية لمخاطر أي عدوان بري على رفح.