لجنة التخطيط ترفض طلب كولر التعاقد مع مدافع أجنبى وتحدد 5 لاعبين محليين

رفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، التعاقد مع مدافع أجنبي في ميركاتو الصيف القادم.

وكشف مصدر مسئول عن أن الجلسة التي دارت بين كولر ولجنة التخطيط بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي شهدت خلافات في وجهات النظر بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن اللجنة طلبت من كولر حسم مصير الخماسي أحمد كالوشا وإياد العسقلاني ومحمد إسماعيل ومصطفى العش وعمر فايد المرشحين لتدعيم الدفاع في الموسم القادم.

وأشار المصدر إلى أن السويسري تمسك بضم مدافع أجنبي وحدد مواصفاته خاصة بعد أزمة إصابات محمود متولي المتكررة ورغبة محمد عبدالمنعم في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة عادت إلى القاهرة صباح اليوم بعد الفوز على سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على سيمبا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الفوز للأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 5 من عمر المباراة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.

كولر: حققنا فوزًا مهمًّا على سيمبا ولم نحسم التأهل

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على سيمبا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد بنيامين مكابي بدار السلام في ‏تنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال كولر: "سعداء جدًّا بالفوز الذي حققه الفريق اليوم. نعلم من البداية أنها مباراة صعبة ‏للغاية بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا، إلى جانب الضغوط ‏الكبيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق لا سيما اللاعبين الدوليين الذين سافروا مع بعثة الأهلي ‏بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة بدون فترة استشفاء".‏

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يتأهل حتى الآن وهناك مباراة عودة يجب أن يستعد لها ‏الفريق جيدًا من الآن، مطالبًا جميع عناصر الفريق ببذل المزيد من الجهد خلال مواجهة ‏الإياب يوم 5 أبريل.‏

وأشار كولر إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يخطط جيدًا لتجهيز كل ‏اللاعبين بنفس المستوى الذي يساعد الجميع على تعويض أي غياب في صفوف الفريق. ‏

ووجه مارسيل كولر الشكر إلى جماهير الأهلي التي تحرص على التواجد في الملعب ودعم ‏الفريق في كل مكان بالعالم، واليوم تواجدوا في مدرجات استاد بنيامين مكابي، متمنيًا وجود ‏الجماهير في مدرجات استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.‏