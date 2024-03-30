السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لجنة التخطيط ترفض طلب كولر التعاقد مع مدافع أجنبى وتحدد 5 لاعبين محليين

لجنة التخطيط مع كولر
لجنة التخطيط مع كولر

رفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي،  التعاقد مع مدافع أجنبي في ميركاتو الصيف القادم.

وكشف مصدر مسئول عن أن الجلسة التي دارت بين كولر ولجنة التخطيط بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي شهدت خلافات في وجهات النظر بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن اللجنة طلبت من كولر حسم مصير الخماسي أحمد كالوشا وإياد العسقلاني ومحمد إسماعيل ومصطفى العش وعمر فايد المرشحين لتدعيم الدفاع في الموسم القادم.

وأشار المصدر إلى أن السويسري تمسك بضم مدافع أجنبي وحدد مواصفاته خاصة بعد أزمة إصابات محمود متولي المتكررة ورغبة محمد عبدالمنعم في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة عادت إلى القاهرة صباح اليوم بعد الفوز على سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول بنادي الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على سيمبا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الفوز للأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 5 من عمر المباراة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.

كولر: حققنا فوزًا مهمًّا على سيمبا ولم نحسم التأهل

 وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على سيمبا في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد بنيامين مكابي بدار السلام في ‏تنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال كولر: "سعداء جدًّا بالفوز الذي حققه الفريق اليوم. نعلم من البداية أنها مباراة صعبة ‏للغاية بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا، إلى جانب الضغوط ‏الكبيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق لا سيما اللاعبين الدوليين الذين سافروا مع بعثة الأهلي ‏بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة بدون فترة استشفاء".‏

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يتأهل حتى الآن وهناك مباراة عودة يجب أن يستعد لها ‏الفريق جيدًا من الآن، مطالبًا جميع عناصر الفريق ببذل المزيد من الجهد خلال مواجهة ‏الإياب يوم 5 أبريل.‏

وأشار كولر إلى أن الإصابات جزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يخطط جيدًا لتجهيز كل ‏اللاعبين بنفس المستوى الذي يساعد الجميع على تعويض أي غياب في صفوف الفريق. ‏

ووجه مارسيل كولر الشكر إلى جماهير الأهلي التي تحرص على التواجد في الملعب ودعم ‏الفريق في كل مكان بالعالم، واليوم تواجدوا في مدرجات استاد بنيامين مكابي، متمنيًا وجود ‏الجماهير في مدرجات استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.‏

كولر موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني لجنة التخطيط محمود الخطيب إصابات محمود متولي

مواد متعلقة

كولر: واجهنا ظروفًا صعبة أمام سيمبا.. وأطالب بحضور السعة الكاملة فى الإياب

لجنة التخطيط تصدم كولر وترفض طلبه بشأن مستقبل موديست بالأهلي

بعد شرط لجنة التخطيط.. عمرو السولية يوافق على التجديد لمدة موسمين

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

مشروع صينى عملاق فى العاشر من رمضان يوفر آلاف فرص العمل

أول ظهور لأحمد رفعت بعد غيبوبة دامت أسابيع "صور"

خيوط الجريمة تتكشف.. كواليس إحالة قاتل عشيق زوجته في دار السلام للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

لواء. محسن الفحام

مرحلة جديدة من العطاء

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟