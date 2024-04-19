الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رامى ربيعة: لا ننظر للتاريخ.. ونركز دائمًا على تحقيق الفوز

رامي ربيعة
رامي ربيعة

أكد رامي ربيعة قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، صعوبة مباراة الغد أمام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحا أن فريق مازيمبي فريق قوي، ويطمح هو الآخر في الوصول للمباراة النهائية.

وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قائلا: «لقد سبق لي اللعب في هذا الملعب، وأعلم الأجواء المصاحبة لمثل هذه المباريات، ودائما لا ننظر للتاريخ، ونركز فقط على مباراة الغد.

وأشار قائد الأهلي إلى أن الأهلي هدفه دائما هو الفوز، بصرف النظر عن المنافس الذي يواجهه، وأن جميع اللاعبين لديهم نفس المفهوم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مضيفه مازيمبي في الثالثة ظهر غدٍ السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مارسيل كولر: مباراة الغد صعبة.. وواثق من قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن مباراة الغد أمام مازيمبي صعبة، خاصة أنها أمام فريق قوي ومميز، فضلا عن إقامتها على ملعب نجيل صناعي وقريب من الدرجات، وهي بالطبع أمور تزيد من صعوبة المباراة.

وأشار كولر إلى أنه واثق في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة جيدة، خاصة أن الجميع لديه إحساس الوصول للمباراة النهائية، ويتمنون تكرار تجربة الموسم الماضي.

وأضاف كولر: “كل ما أستطيع قوله إننا سنفعل كل شيء لتحقيق نتيجة إيجابية غدا”.

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