الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

حسن مصطفى يضع خطة عبور الأهلي لـ مازيمبي الكونغولي

الأهلي
الأهلي

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، السبب الرئيسي وراء تراجع مستوى المارد الأحمر، خاصة خلال الفترة الأخيرة بسبب تطبيق سياسة التدوير في التشكيل.

وقال حسن مصطفى خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" يجب على مارسيل كولر الاعتماد على التشكيل الأساسي في مباراة غدا".

وأضاف:" مباراة مازيمبي ستكون لها حسابات خاصة، والأهلي يريد الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أول التعادل على أقل تقدير".

وأكمل نجم الأهلي الأسبق:" لابد أن يكون حذر النادي الأهلي في مباراة الغد، وعدم مباغتة مازيمبي منذ البداية خاصة وأن الفريق الكونغولي، مخيف على ملعبه ووسط جماهيره".

وأردف:" أحذر لاعبو الأهلي والجهاز الفني من أرضية ملعب مازيمبي، فهي ليست في أفضل حال، ويحتاج الفريق الأحمر، تأمين دفعاته منذ البداية وعدم الانسياق وراء مغريات مازيمبي".

وأكمل نجم وسط الأهلي الأسبق: "عندما كنت ألعب في الأحمر، كان لدينا ثقة كبيرة في الفوز وهذه هي قوة الفريق، وأهم دقائق المباراة هي العشر دقائق الأولى، وخضنا عددا كبيرا من المباريات في ظروف مشابهة لذلك".

وأشار مصطفى إلى أن الأهلي ما زال متأثرا بغياب محمد الشناوي، وأتمنى أن لا يتأثر بغياب أمام عاشور، وعدم قيد عمر كمال عبد الواحد إفريقيا، خاصة أن منطقة وسط الملعب هي ما تمنح الشياطين الحمر الأفضلية دومًا.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 26 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

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