وسام أبوعلي: سعيد بالتسجيل فى شباك زد.. وأهدى الفوز إلى الجماهير

عبر وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بتسجيل هدف فوز الأهلي على زد، ‏في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من ‏منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وقال وسام: "التسجيل في شباك زد أمر جيد، ولكن الأهم تحقيق هدفنا بالحصول على الثلاث نقاط، ‏وهو ما طالب به الجهاز الفني خلال تعليماته مع اللاعبين والتحضير للمباراةة.‏

وأوضح وسام أنه اعتاد خلال مشواره على مساعدة الفريق في الشق الدفاعي إلى جانب دوره ‏الهجومي، لافتًا إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني، كانت تعليماته له واضحة بالضغط الهجومي ‏والتسجيل. ‏

وأهدى لاعب الأهلي الهدف الذي سجله في شباك زد إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنه أجمل عيدية ‏يقدمها لهم، مشددًا على أنه عاش أجواء رائعة خلال الاحتفال بعيد الفطر للمرة الأولى في مصر.

واختتم وسام أبو علي تصريحاته بالتأكيد على أن جميع المباريات التي يخوضها الفريق ‏قوية، وأن الأهلي يبحث دائمًا عن الفوز، وهو ما يسعى إليه خلال مباراة الزمالك المقبلة في ‏الدوري.‏