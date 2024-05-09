الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هل يُفسح "ديانج" طريق "موكوينا" إلى الأهلي ؟

أليوديانج في المران
أليوديانج في المران

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ترتيب أوراقة الفنية للموسم القادم رغم إنشغاله بالمباريات المحلية والتركيز لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكشف مصدر مسئول، أن كولر استفسر خلال جلسته مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، عن موقف التعاقد مع تيبوهو موكوينا لاعب وسط  صن داونز الجنوب إفريقي في الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر، أن كولر أبدى إعجابه الفني بمستوى تيبوهو موكوينا بعد متابعة مباريات الترجي  وصن دوانز في قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي، والذي لفت أنظاره.

وأشار المصدر، إلى أن هناك رغبة من المدير الفني للأهلي في الحصول على خدمات اللاعب الجنوب إفريقي ليكون بديلًا للمالي أليو ديانج بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ورغبة المالي في الرحيل إلي الاحتراف الأوروبي بعد تماثله للشفاء مؤخرًا.

وأوضح المصدر، أن توتر العلاقة بين كولر وأليوديانج بسبب مشاركة اللاعب وهو يتحامل على نفسه بعد إصابته في الركبة  قبل أن يخضع لعملية تنظيف في النمسا.

طبيب الأهلي يوضح حالتي ربيعة وكوكا بعد مباراة الاتحاد

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كشف الحالة الطبية للثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق، عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله، أن رامي ربيعة تعرض لكدمة قوية أسفل الكاحل، وسوف يخضع لاختبار طبي، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته.

وأضاف جاب الله، أن كوكا يعاني من آثار كدمة قوية في الركبة بعد انتهاء مباراة الاتحاد، وسوف يخضع أيضًا لفحص جديد قبل مران الغد.

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف للاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كولر الاهلى الترجي التونسي لجنة التخطيط الخطيب الميركاتو الصيفي تيبوهو موكوينا أليو ديانج

مواد متعلقة

رولانى موكوينا المدير الفنى لصن داونز: هذا ما تعلمناه من الأهلى

ديانج يخضع لعملية جراحية لاستئصال جزء من غضروف الركبة

عرض أشعة ديانج على الخبير النمساوى لتحديد موقفه من التدخل الجراحى

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

عقب آذان الظهر.. كريم عبد العزيز يصلي الجنازة على جثمان والدته بمسجد الرحمن الرحيم

ورثت المهنة منذ 40 عاما.. الساعات تحزن مثل الإنسان في محل "أم يوسف" (فيديو)

الخصية بـ5 ملايين والرئة بـ3 والأمعاء بـ2.5.. كيف نفذ قاتل طفل شبرا الخيمة جريمته على الهواء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس