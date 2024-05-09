هل يُفسح "ديانج" طريق "موكوينا" إلى الأهلي ؟

بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ترتيب أوراقة الفنية للموسم القادم رغم إنشغاله بالمباريات المحلية والتركيز لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

وكشف مصدر مسئول، أن كولر استفسر خلال جلسته مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور محمود الخطيب رئيس النادي، عن موقف التعاقد مع تيبوهو موكوينا لاعب وسط صن داونز الجنوب إفريقي في الميركاتو الصيفي.

وأضاف المصدر، أن كولر أبدى إعجابه الفني بمستوى تيبوهو موكوينا بعد متابعة مباريات الترجي وصن دوانز في قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي، والذي لفت أنظاره.

وأشار المصدر، إلى أن هناك رغبة من المدير الفني للأهلي في الحصول على خدمات اللاعب الجنوب إفريقي ليكون بديلًا للمالي أليو ديانج بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ورغبة المالي في الرحيل إلي الاحتراف الأوروبي بعد تماثله للشفاء مؤخرًا.

وأوضح المصدر، أن توتر العلاقة بين كولر وأليوديانج بسبب مشاركة اللاعب وهو يتحامل على نفسه بعد إصابته في الركبة قبل أن يخضع لعملية تنظيف في النمسا.

طبيب الأهلي يوضح حالتي ربيعة وكوكا بعد مباراة الاتحاد

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كشف الحالة الطبية للثنائي رامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق، عقب مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله، أن رامي ربيعة تعرض لكدمة قوية أسفل الكاحل، وسوف يخضع لاختبار طبي، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالته.

وأضاف جاب الله، أن كوكا يعاني من آثار كدمة قوية في الركبة بعد انتهاء مباراة الاتحاد، وسوف يخضع أيضًا لفحص جديد قبل مران الغد.

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف للاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.