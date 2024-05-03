الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

بعد قليل.. موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2024

اللوتري الأمريكي
اللوتري الأمريكي

ساعات قليلة تفصلنا عن نتيجة الهجرة إلى أمريكا فيكثر التساؤل لمعرفة موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2024 عبر جوجل، فهي حلم يترقبه آلاف من الشباب، فهي تعد فرصة مميزة للحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية والتمتع بالكثير من المزايا التي تمنحها إلى سعداء الحظ، ومن أبرزها الحصول على الجنسية الأمريكية.

موعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير خطوات معرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا، وموعد ظهور نتيجة اللوتري الأمريكي 2024، و شروط الهجرة.

خطوات معرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- 2025 

يترقب أكثر من 55 ألف مواطن في العالم اختياره من ضمن الفائزين في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا، لذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالتسهيل على المواطنين الراغبين بمعرفة النتيجة النهائية للقبول في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا آلية الاستعلام، التي ستتم كالتالي:

  1. قم بزيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
  2. ثم قم بالضغط على أيقونة (check status).
  3. اختار قائمة المتابعة أو continue.
  4. ثم سجل الرمز التأكيدي، واليكم قم بكتابة الرابط لاستخراج Confirmation Number.
  5. ثم أكتب بياناتك الشخصية.
  6. قم بالضغط على submit.
  7. لحظات وستظهر النتيجة.

رسميًا موعد ظهور نتيجة اللوتري 2024.. نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا

شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 

وتضمنت ضوابط وآليات لمعرفة النتائج النهائية بالهجرة العشوائية لأمريكا، لتقديم جميع المستندات المطلوبة فضلًا عن شروط أخري وقد جاءت كالتالي:

  • ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم على برنامَج الهجرة العشوائية عن عمر ثمانية عشر عام.
  • لا يقل المستوي التعليمي للمتقدم عن مرحلة الثانوية العامة.
  • تقديم الأوراق المطلوبة وتكون مثل (الصورة الشخصية، جواز السفر).
  • ألا يكون المتقدم مطلوبة بالخدمة الوطنية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية بالسِّفَارة الأمريكية.
  • أن سيكون المتقدم من ضمن الدول المسموح منها السفر لأمريكا.

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رسميًا موعد ظهور نتيجة اللوتري 2024.. نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا

موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024- 2025

ينتظر الشباب المتقدمين ببرنامج اللوتري الأمريكي ميعاد ظهور نتائج اللوتري الأمريكي 2024- 2025، حيث أن تقدم الملايين ببرنامج الهجرة العشوائية، وذلك يكون مع بدء فتح التقديم بشهر نوفمبر الماضي، ولذلك أن حددت الحكومة الأمريكية ميعاد إعلان النتيجة النهائية ببرنامج اللوتري الأمريكي المقرر له في اليوم الرابع من شهر مايو 2024، يتاح لجميع المتقدمين معرفة النتيجة النهائية في برنامج الهجرة العشوائية عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

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