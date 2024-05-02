الخميس 02 مايو 2024
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مصر

رسميًا موعد ظهور نتيجة اللوتري 2024.. نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا

اللوتري
اللوتري

يشغل بال الكثير من الشباب خلال هذه الأيام معرفة موعد ظهورنتيجة اللوتري 2024 لمعرفة نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا، والتي يتم الإفصاح عن نتائجها في عام 2024، حيث يتمثل اللوتري في القرعة التي قد تم إجراؤها من خلال الولايات المتحدة الأمريكية سنويًا، من أجل إتاحة فرصة الهجرة لأمريكا والحصول على الإقامة الدائمة بأراضيها وتكون بشكل قانوني.

موعد ظهور نتيجة اللوتري 2024.. نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير موعد ظهورنتيجة اللوتري 2024، وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

وبالتالي يتاح للمواطنين المقبولين المعيشة بأمريكا بكل أريحية ويتمتعون بكافة حقوقهم الإنسانية، ويتاح لهم الدراسة والعمل، ويكون من ثم التقدم على منح الجنسية الأمريكية عقب 5 سنوات من الإقامة.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 

وقد حذر الكثير من المواطنين المختصين بشؤون الهجرة إلى أمريكا، من أن يوجد رسائل احتيالية قد يتم إرسالها من خلال البريد الإلكتروني، من أجل معرفة رقم التسجيل السري، مؤكدين أن “وزارة الخارجية الأمريكية” لا تقوم بإخطار الفائزين في القرعة عبر المراسلات النصية أو من خلال البريد الإلكتروني.

بل إنه سيفترض على كل من قام بالتسجيل في اللوتري، القيام بالاستعلام عن نتائج القرعة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكيا 2024 وأسباب رفض اللوتري الأمريكي

تعرف على موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها من أجل معرفة نتائج القرعة الأمريكية، ونوضحها فيما يلي:

  1. قم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية. اضغط من هنا.
  2. ثم وافق على جميع الشروط والأحكام.
  3. اضغط على زر التحقق من الحالة
  4. اطلع بدقة على جميع الإرشادات التي ستظهر ووضع بعين الاعتبار
  5. قم بالضغط على كلمة متابعة
  6. ثم اكتب كل البيانات المطلوبة في الاستمارة والتي تتمثل في رقم التأكيد الخاص بالتسجيل في القرعة، واسم العائلة، وتاريخ الميلاد كما هو مرفق في طلب الهجرة بالقرعة الأمريكية
  7. واخيرا انقر على إرسال للإطلاع على نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا.

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رابط نتائج اللوتري الأمريكي 2024.. نظام قرعة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

موعد إعلان نتيجة اللوتري 2024​​​​​​​

يذكر أنه قد بدأ الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا لعام 2024، بدءً من يوم 6 من مايو 2023، وسيستمر إلىى يوم 30 سبتمبر 2024.

ومن المقرر أن سيتم الإعلان عن اللوتري الأمريكي لعام 2025، بداية من يوم السبت 4 مايو 2024، على أن سيستمر إلى يوم 30 سبتمبر 2025.

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