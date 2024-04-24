الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد موافقة الكونجرس.. بايدن يوقع قانون الأمن القومى لدعم الحلفاء

بايدن
بايدن

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، على قانون الأمن القومي الأمريكي بعد موافقة الكونجرس بالإجماع.

ويقر القانون على ضوابط حماية مصالح أمريكا الوطنية وتعزيز أمنها القومي، ويعزز التحالفات مع الدول الشريكة.

وأكد الرئيس بايدن في تصريحات له، أن القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز أمن الولايات المتحدة وجعل حلفائها أكثر قوة واستقرارًا. 

وأشار إلى أن القانون يحمل رسالة واضحة للعالم بأن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأمن الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دولها الصديقة.

من جانبه، أعلن الرئيس بايدن أن إدارته ستتحرك بشكل سريع لدعم دول شريكة مهمة، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، مؤكدًا أن تمرير المساعدات لهذه الدول يعكس التزامًا قويًا بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن القومي الأميركي، وقع الرئيس بايدن أيضًا على قرار يتعلق بنقل ملكية شركة تيك توك لشركة غير صينية أو حظرها، مما يعكس التزامًا بحماية بيانات المواطنين الأمريكيين وضمان سلامة التكنولوجيا الحديثة.

واختتم “بايدن” تصريحاته، بالتأكيد على أن هذا اليوم هو "يوم عظيم للسلام العالمي"، حيث يتم تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق متعددة من العالم من خلال التحركات القوية للولايات المتحدة ودعمها لشركائها الدوليين.

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