ألمانيا تصر على توجيه "عائدات" الأصول الروسية المجمدة فقط إلى أوكرانيا

تُصر ألمانيا على استعدادها لتوجيه عائدات الأصول الروسية المجمدة فقط إلى أوكرانيا، وستتم مناقشة هذه القضية الأسبوع المقبل في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في إيطاليا، والذي دُعيت كييف لحضوره، حسبما ذكرت صحيفة Ukrinform الأوكرانية، اليوم الخميس.

ووفقًا للصحيفة الأوكرانية فإن برلين ترغب في استخدام عائدات الأصول الروسية فقط وليس الأصول نفسها، حفاظًا على المبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل حصانة الدولة.

وكانت رويترز نقلت مساء الأربعاء عن مصدر في وزارة المالية الألمانية قوله: "إن ألمانيا منفتحة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة جهود الحرب في أوكرانيا".

وأضاف المصدر الألماني: "إذا كانت هناك آلية قابلة للتطبيق من الناحية القانونية ستمكننا من الاستفادة بشكل أفضل من هذه التدفقات المالية من الأصول المجمدة في المستقبل، فمن المؤكد أننا مستعدون للقيام بذلك".

260 مليار يورو قيمة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت دول العالم الغربي بتجميد أصول البنك المركزي الروسي بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 260 مليار يورو، منها ما يقرب من 210 مليارات يورو مجمدة في الودائع المصرفية للاتحاد الأوروبي.

واستنادًا إلى تقلبات أسعار الفائدة، قد يصل حجم المستحقات على الأصول الروسية في المؤسسات المالية الأوروبية إلى 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويًا.

وفي 12 فبراير 2024، اتخذ الاتحاد الأوروبي الخطوة الأولى نحو استخدام هذه الأموال من خلال إلزام جميع الودائع في أوروبا الوسطى التي لديها أكثر من مليون يورو من الأصول الروسية المحظورة في ميزانياتها العمومية بفتح حسابات منفصلة لتجميع أرباح غير عادية من المستحقات على هذه الأموال.

والموارد المتراكمة بهذه الطريقة ليست ملكًا لروسيا، ولكنها تخضع للضرائب على المستوى الوطني وسيتم استخدامها لصالح أوكرانيا.

ووفقًا للمعلومات المتاحة للجمهور، تمتلك مؤسسة يوروكلير المالية في بلجيكا حاليًا ما قيمته 192 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في ميزانيتها العمومية.

ويبحث الاتحاد الأوروبي عن آليات قانونية لمواصلة التعامل مع هذه الموارد المجمدة، وقد بلغ حجم الفوائد المستحقة عليها 5 مليارات يورو خلال العامين الماضيين.