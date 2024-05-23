الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هولندا.. شكوى جنائية ضد بوكينج بشأن إدراجها عقارات المستوطنين بالأراضى الفلسطينية المحتلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث ممثلو الادعاء الهولنديون في شكوى جنائية ضد شركة Booking.com بشأن إدراجها العقارات المستأجرة في المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أوردته رويترز.

وبحسب رويترز، قالت منظمة سومو الهولندية غير الهادفة للربح إنها قدمت الشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر، مع 3 مجموعات أخرى لحقوق الإنسان، لكنها لم تعلن عنها من قبل.

واتهمت المنظمات في شكواها موقع Booking.com "بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل استئجار بيوت العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين"، حسب صحيفة الجارديان.

وقال المتحدث باسم الادعاء، بريشجي فان دي موسديك، إن الادعاء يدرس الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة.

وقالت شركة Booking.com في ردها إنها لا توافق على هذه المزاعم، وأنه لا توجد قوانين تحظر إدراج العقارات في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من قوانين الولايات المتحدة تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال متحدث باسم الشركة: "تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الأخرى التي حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا".

وقالت منظمة سومو إن بحثها أظهر أن منصة Booking.com عرضت ما يصل إلى 70 قائمة للعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023.

وجادلت بأن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي "عائدات أنشطة إجرامية"، وأنه من خلال حجز هذه العائدات في هولندا، تنتهك الشركة القواعد الهولندية لمكافحة غسيل الأموال.

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العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر لليوم 230 تواليًا

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ230 على التوالي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في قصف سكان القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغت حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35709 شهداء أغلبهم من الأطفال والنساء، و79990 مصابًا، إلى جانب الآلاف تحت الأنقاض.

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