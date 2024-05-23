الولايات المتحدة "قلقة" من ازدياد عزلة إسرائيل

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء العزلة الدبلوماسية المتزايدة لـإسرائيل بين الدول التي دعمتها تقليديا.

وجاءت تصريحات سوليفان، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الأربعاء، في أعقاب إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج عن أنها ستعترف رسميًا في الأسبوع المقبل بالدولة الفلسطينية.

وجاءت أيضًا وسط جهود تبذلها إدارة بايدن والكونجرس لتنسيق الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء العزلة الدبلوماسية لإسرائيل، أجاب سوليفان- الذي من المقرر أن يزور تل أبيب في الأيام المقبلة- بالإيجاب، حسبما نقلت عنه صحيفة "الجارديان".

وقال: "أعتقد أنه سؤال عادل.. باعتبارنا دولة تقف بقوة في الدفاع عن إسرائيل في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، فقد شهدنا بالتأكيد مجموعة متزايدة من الأصوات، بما في ذلك الأصوات التي كانت في السابق تدعم إسرائيل، تنجرف في اتجاه آخر. وهذا يثير قلقنا لأننا لا نعتقد أن ذلك يسهم في أمن إسرائيل أو حيويتها على المدى الطويل.. لذلك هذا أمر ناقشناه مع الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "إن أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلة هي أن تتبع إسرائيل استراتيجية تهدف إلى هزيمة حماس في غزة، مع السعي لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية".

وتابع: "من ناحية أخرى، يتعين على إسرائيل أن تتبنى حل الدولتين- وهو ما تعارضه حكومة نتنياهو بشدة- كجزء من تسوية إقليمية من شأنها أن تشهد اندماج إسرائيل سلميًا مع الدول العربية المعتدلة".

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتم عن طريق “التفاوض”

ومع ذلك، بدا سوليفان منتقدا للتحرك الأيرلندي النرويجي الإسباني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "إن الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتفاق عن طريق التفاوض".

وأضاف: "الرئيس بايدن كان يدعم بشكل رسمي حل الدولتين. لقد أكد بنفس القدر أن حل الدولتين يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة من خلال الأطراف، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب".

وأردف: "نعتقد أن الطريقة الوحيدة لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي احتياجات الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء هي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

حجب إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية “خطأ”

وانتقد سوليفان قرار إسرائيل الرد على الاعتراف الثلاثي الأوروبي بحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية، قائلا: "أعتقد أن هذا خطأ على أساس استراتيجي، لأن حجب الأموال يزعزع استقرار الضفة الغربية. فهو يقوض السعي إلى تحقيق الأمن والرخاء للشعب الفلسطيني، وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل. وأعتقد أنه من الخطأ حجب الأموال التي توفر السلع والخدمات الأساسية للأبرياء".

لا قرارات حتى اللحظة إزاء سعى الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو

وتوسع سوليفان في التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، والتي قال فيها إن الإدارة مستعدة للعمل مع الكونجرس لسن عقوبات محتملة ضد المحكمة الجنائية الدولية ردا على محاولتها السعي لاعتقال نتنياهو- مؤكدًا : "لم نتخذ أي قرارات.. نحن نجري مشاورات على أساس الحزبين والمجلسين في الكابيتول هيل بشأن جميع الخيارات المتعلقة بكيفية الرد على ما فعلته المحكمة الجنائية الدولية للتو".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوم الإثنين، عن أنه يتابع أوامر اعتقال نتنياهو، وكذلك أوامر اعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وثلاثة شخصيات بارزة في حماس، هم: يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية.

واستنكر بايدن هذه الخطوة ووصفها بأنها "شنيعة"، وقال إنها تفترض تكافؤًا أخلاقيًا زائفًا بين إسرائيل وحماس، التي تم تصنيفها رسميًا على أنها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.