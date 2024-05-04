التهديد الإسرائيلى للجنائية الدولية وحالة القلق المسيطرة على تل أبيب.. باحثة تُحلل الموقف

قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر، إننا أمام مشهد أصبح شبه اعتيادي على الهواء نراه عبر وسائل الإعلام من تل أبيب، حيث أصبحت تظاهرات الشارع الإسرائيلي عرضًا مستمرًا وأكثر شراسة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين هم كتلة من المجتمع الإسرائيلي، تضغط بكل جهد من أجل إبرام صفقة تبادل محتجزين، وتطور الأمر إلى رفع سقف المطالبات لتصل لإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

ونوهت بأن التظاهرات في تل أبيب تطالب بضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، فأهالي المحتجزين لا يريدون المزيد من الخسائر في الجنود الإسرائيليين.

وأشارت إلى أن هناك شعورًا داخل إسرائيل بأن الحرب يجب أن تنتهي ليس فقط بالنسبة للمحتجزين أو الرهائن في غزة، ولكن حتى على المستوى الشعبي، فأغلبية الشارع الإسرائيلي يريد أن يعيش بسلام في المنطقة.

وتابعت أن هناك حالة من القلق الإسرائيلي بسبب وصول الجرائم لمحكمة العدل الدولية، مؤكدة أن الضغوط من قبل شعوب العالم قد تساهم في إصدار قرارات ومذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو وعدد من قادة الحرب، من قِبل الجنائية الدولية.