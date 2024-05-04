مستشار سابق لترامب: واشنطن لا تعتقد بارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة

قال الدكتور جبريال صوما، المستشار السابق لترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن المحكمة الجنايات الدولية ليست لديها الصلاحيات لمحاكمة المسئولين في إسرائيل، نظرًا لأن تل أبيب بها محاكم بإمكانها أن تقوم بهذه المهمة.

وأضاف "صوما"، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن واشنطن لا تعتقد أنه توجد جرائم إبادة جماعية في غزة، نظرًا لأن الدولة الإسرائيلية أنذرت سكان المدن التي كانت تقصفها بإخلائها وبالتالي منهم من بقي ومنهم من غادر.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل في الوقت الحاضر هو للدفاع عن النفس، وعما حصل في 7 أكتوبر، هذا هو موقف الولايات المتحدة، موضحًا أن أمريكا لديها جنود في عدد كبير من دول العالم.