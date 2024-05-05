عضو الفريق الفلسطينى بالعدل الدولية: أمريكا الممول الرئيس للحرب على غزة

قالت الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن المقابر الجماعية في غزة شاهد على وقوع جرائم ضد الإنسانية في العالم، وعلى مسمع شعوب العالم.

وأضافت "نجم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الممول والداعم الرئيسي للحرب على قطاع غزة.

وأشارت، إلى أن أي قرار للمحاكم الدولية سيؤثر على الحراك بالولايات المتحدة، مؤكدة، أن عواقب اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية ستكون كارثية.

ونوهت بأنه تم طرح خريطة فلسطين منذ النكبة أمام "العدل الدولية"، لأول مرة، مشيرة إلى أن "العدل الدولية رفضت شطب دعوى "نيكارجوا" ضد ألمانيا.