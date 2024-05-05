رئيس جامعة بنها: التعليم التكنولوجى أحد أهم مسارات التعليم الجامعى الآن

قال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن هناك اهتمامًا بالغًا وتوجهًا صريحًا من القيادة السياسية في مصر خلال الفترة القادمة، بتطوير الجامعات وإدخال كليات التكنولوجيا المواكبة للعصر، من أجل الاهتمام بالجامعات التكنولوجية وأساليب البحث والتعليم الجديدة.

وأضاف "الجيزاوي"، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن الذكاء الاصطناعي من المجالات الحديثة التي دخلت في كل نواحي حياتنا، وبالتالي كان لا بد من تطوير وإنشاء كليات تكنولوجية كثيرة.

ونوه بأنه في كل محافظة نجد جامعات حكومية وخاصة، ولكن التعليم التكنولوجي أحد أهم مسارات التعليم الجامعي الآن، بسبب دخوله في الكثير من الصناعات.

وتابع، أن الجامعات التكنولوجية تهدف إلى تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل ليس على المستوى المحلي، ولكن علي المستويين الإقليمي والدولي.