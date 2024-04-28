إدارة الزمالك توفر تذاكر مجانية للجالية المصرية لحضور مباراة دريمز الغانى الليلة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في توفير عدد من التذاكرالمجانية للجالية المصرية في غانا، لحضور مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم.

وحرص الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق الزمالك ورئيس بعثة الفريق في غانا، وعبدالواحد السيد، مدير الكرة، على توزيع التذاكر على أعضاء الجالية المصرية في غانا، والمشجعين القادمين من مصر لمؤازرة الفريق.

تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين– عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد– أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- ترافيس موتيابا– إبراهيما نداي– محمد عاطف– سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.