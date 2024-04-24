موقف المغربى خالد بوطيب من تقسيط غرامة الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق من الحل الودي من جانب الإدارة بعد صدور حكم نهائي بإيقاف قيد الزمالك.

ويحق لـ"بوطيب" الحصول على ما يقترب من مليوني و400 ألف دولار مستحقات متأخرة لدى إدارة الزمالك.

وأشار المصدر، إلى أن إدارة الزمالك عرضت على بوطيب في الساعات الماضية الحل الودي بعدما علموا بصعوبة موقف النادي من الناحية القانونية.

وتابع المصدر "اللاعب رفض أي حل ودي من جانب إدارة الزمالك وتمسك بالحصول على قيمة الغرامة كاملة"، مشيرًا إلى أن "بوطيب" يستند في شكواه إلى أن إدارة الزمالك فسخت التعاقد من طرف واحد معه ولم تلتزم ببنود التعاقد بين الطرفين.

وتعرض اللاعب في وقت سابق لحكم إيقاف القيد بسبب عدد من القضايا على النادي قبل أن يتم حلها بشكل ودي، لكن أزمة بوطيب عادت مرة أخرى إلى الإدارة، ليتم إيقاف القيد بشكل رسمي.

خطاب الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف القيد بسبب مستحقات لاعب الفريق المغربي السابق خالد بوطيب

ولم يكشف الزمالك عن مدة إيقاف القيد، حيث بلغت قيمة المستحقات المتأخرة 2 مليون و400 ألف يورو، أي ما يقارب 122 مليون جنيه مصري

ولم تكن مشكلة باتشيكو هى الوحيدة التي تؤرق المجلس الأبيض، بالفترة الأخيرة الماضية، ولكن هناك مشكلة أضخم تتعلق بالمغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، إذ إن الزمالك مطالب بسداد قرابة 2.5 مليون دولار للاعب "ما يقارب 122 مليون جنيه مصري"، وحال عدم الدفع، سيتم إدراج حكم بإيقاف القيد للقلعة البيضاء لمدة 3 فترات مقبلة تبدأ من الصيف المقبل مرورًا بالميركاتو الشتوي في يناير المقبل، ويحرم الفريق من إبرام أي صفقات جديدة في صيف 2025، ولكن حال دفع المبلغ المستحق لـ خالد بوطيب، تنتهي الأزمة.