الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن تفاصيل إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب

خالد بوطيب
خالد بوطيب

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، أعلن فيه بشكل رسمي إيقاف القيد بسبب قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك السابق.

جاء نص البيان على النحو التالي:

تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بتقديم شكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.

وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي مهمة إدارة النادي.

وأكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنه سيعمل جاهدًا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علمًا بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.

وشدد المجلس على أنه لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا في التعامل مع هذه القضية، والخروج بما يرضي طموحات ورغبات جماهيره.

قضية باتشيكو

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أزمة جديدة على الأبواب داخل القلعة البيضاء بسبب القضايا على النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد المصدر أن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق سبق وأقام دعوى قضائية ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد.

وتابع المصدر: "باتشيكو طالب بالحصول على مليون و400 ألف دولار من إدارة الزمالك بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد".

وأكمل: "الزمالك حاول طوال الفترة الماضية الحل الودي مع باتشيكو لكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتمسك بالحصول على قيمة مستحقاته كاملة".

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