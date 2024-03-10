الأحد 10 مارس 2024
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الدين لله

كيفية صلاة التراويح في رمضان 2024 وعدد ركعاتها

صلاة التراويح
صلاة التراويح

صلاة التراويح في رمضان من السنن المؤكدة، وتُقام صلاة التراويح في رمضان  في كل ليلة يؤديها الرجال والنساء. 

و صلاة التراويح سنة مؤكدة على الرجال والنساء أيضًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية صلاة التراويح في رمضان وعدد ركعاتها. 

 

كيفية صلاة التراويح في رمضان

صلاة التراويح في رمضان استمر المسلمون في صلاة التراويح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصليها؛ أي كما اتفق لهم، فهذا يصلى في جمع وهذا منفردًا حتى جمعهم عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على إمام واحد يصلي بهم، وكان ذلك أول اجتماع للناس على قارئ واحد في صلاة التراويح إحياءًا لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

 

وتؤدى صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وسنتها، وتصلي 4 ركعات منفصلة أي كل ركعتين معًا، ثم ترتاح بعد الأربعة الأولى استراحة قصيرة 5 دقائق فقط، ثم تصلى 4 ركعات أخرى  منفصلة أى ركعتين ركعتين  ، ثم تصلي الشفع والوتر ومن السنة قراءة صلاة  الشفع الركعة الأولى تقرأ الفاتحة والأعلى، الركعة الثانية تقرأ الفاتحة والكافرون، ثم صلاة الوتر يقرأ فيها الفاتحة ثم الإخلاص.

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هل يجوز صلاة التراويح أقل من 8 ركعات؟

صلاة التراويح فتكون كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "صلاة الليل مثنى مثنى"،  وفي حديث عائشة قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا... متفق عليه.

ولم يحدد رسول الله عدد ركعات صلاة التراويح في أحاديثه النبوية الشريفة، ولكنه ثبت عنه أنه صلاها إحدى عشرة ركعة ولم يزد عن ذلك، ولكن يجوز الزيادة عن ذلك ويُراعى أحوال الناس واستطاعتهم.

يقول الشيخ الألباني إن صلاة التراويح لا يجوز أن تتجاوز 10 ركعات لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 10 ركعات في رمضان وفي غيره. 

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