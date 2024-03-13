موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق 3 رمضان 1445

موعد آذان الفجر اليوم الثالث في رمضان الأربعاء 13 مارس 2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي، وذلك لرغبة الملايين من المواطنين في معرفة توقيت السحور والإمساك وصلاة الفجر في كافة محافظات الجمهورية وفقًا للامساكية الرمضانية.

موعد آذان الفجر في القاهرة الأربعاء 13 مارس 2024 - 3 رمضان 1445

يمكن متابعة النشرة الخدمية عبر موقع "الدستور" الإلكتروني لمعرفة موعد أذان الفجر اليوم الثالث في رمضان الأربعاء 13 مارس 2024 وفقًا للإمساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية لكافة محافظة الجمهورية، حيث يؤذن لصلاة الفجر في القاهرة كما يلي:

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة القاهرة في 3 رمضان 1445 _ 2024 في تمام الساعة 4:42 فجرًا وفقًا للإمساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبذلك تتخطى عدد ساعات الصيام حاجز الـ13 ساعة.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الإسكندرية في 3 رمضان 1445 _ 2024 في تمام الساعة 4:46 فجرًا وفقًا للإمساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبذلك تتخطى عدد ساعات الصيام حاجز الـ13 ساعة.

موعد أذان الفجر في الجيزة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة الجيزة في 3 رمضان 1445 _ 2024 في تمام الساعة 4:42 فجرًا وفقًا للإمساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبذلك تتخطى عدد ساعات الصيام حاجز الـ13 ساعة.

موعد أذان الفجر في محافظة أسوان

يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة أسوان في 3 رمضان 1445 _ 2024 في تمام الساعة 4:38 فجرًا وفقًا للإمساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبذلك تتخطى عدد ساعات الصيام حاجز الـ13 ساعة.



موعد أذان في بورسعيد



يرفع الأذان لصلاة الفجر في محافظة بورسعيد في 3 رمضان 1445 _ 2024 في تمام الساعة 4:37 فجرًا وفقًا للإمساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبذلك تتخطى عدد ساعات الصيام حاجز الـ13 ساعة.



موعد آذان في الغردقة

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة الغردقة في 3 رمضان 1445 _ 2024 في تمام الساعة 4:33 فجرًا وفقًا للإمساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبذلك تتخطى عدد ساعات الصيام حاجز الـ13 ساعة.

موعد أذان في شرم الشيخ

يرفع الأذان لصلاة الفجر في مدينة شرم الشيخ في 3 رمضان 1445 _ 2024 في تمام الساعة 4:30 فجرًا وفقًا للإمساكية الرمضانية التي تصدرها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وبذلك تتخطى عدد ساعات الصيام حاجز الـ13 ساعة.

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