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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد آذان صلاة الفجر اليوم الأول فى رمضان 1445 الإثنين 11 مارس 2024

الصلاة
الصلاة

عقب استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر رمضان 2024/1445، يبحث آلاف من المسلمين معرفة موعد آذان صلاة الفجر اليوم الأول في رمضان الإثنين 11 مارس 2024، ومواقيت الصلوات الخمسة، للتعرف على مواعيد السحور والإفطار.

 

موعد آذان صلاة الفجر اليوم الأول في رمضان 2024

وأعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد رؤية هلال رمضان لعام 2024 في مصر، من خلال منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولافتة إلى أن أمس هو المتمم لشهر شعبان في 1445 هـ، وأن اليوم الإثنين 11 مارس 2024 هو بداية شهر رمضان 2024.

 

مواقيت الصلاة اليوم 

وتستعرض "الدستور" بهذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 11 مارس 2024، وموعد أذان الفجر.

 

مواعيد صلاة الفجر فى محافظة القاهرة

موعد آذان صلاة الفجر 4:45  ص
موعد صلاة الظهر 12:06 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد آذان صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء  7:17

 

مواعيد آذان صلاة الفجر في الإسكندرية 

وقت آذان صلاة الفجر 4:49 ص
موعد صلاة الظهر 12:11
موعد صلاة العصر 3:33
موعد آذان صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م.  
 

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

وقت آذان صلاة الفجر 4:40
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد  صلاة العصر 3:24 م 
موعد آذان صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:14  م

 

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:34
وقت صلاة الظهر 11:54 
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:50 م
وقت صلاة العشاء 7:04 م.      

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 10 مارس 2024 فى محافظات مصر 

مواعيد الصلاة اليوم السبت 9-3-2024 فى محافظات مصر

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مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:41  ص
موعد صلاة الظهر 12:00 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:57 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م

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