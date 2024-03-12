شوارع السيدة نفيسة تتزين لإحياء ليالى رمضان (صور)

تزيّن شارع الأشراف أكبر شوارع القاهرة بمظاهر الاحتفالات المختلفة من زينة ملونة وفوانيس، احتفالًا بقدوم الشهر الكريم، والتي شارك في وضعها أطفال وشباب، حرصًا على استمرار عاداتهم الموروثة من آلاف السنين.

وحرص "الدستور" خلال جولته في شارع الأشراف على رصد مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم والتي تعطي الشهر الفضيل طابعه الخاص المميز عن مثيله في كافة دول العالم الإسلامي.

ويعرف شارع الأشراف بمسار آل البيت حيث يتضمن عددًا من مساجد وأضرحة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بدايًة من مسجد السيدة نفيسة، مرورًا بمسجد السيدة زينب والعديد من المزارات التاريخية والدينية كقبة الأشرف خليل بن قلاوون ومسجدي السيدة رقية والسيدة سكينة.

وقام سكان المنطقة بنشر الزينة الملونة والإضاءات المبهجة على منازلهم، كما قاموا بتعليق الفوانيس التراثية في الأزقة والشوارع، والتي جذبت أنظار السائحين الأجانب الذين اتخذوا من المنطقة ومن مسجد السيدة نفيسة قِبلة لهم في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، وقاموا بأداء صلاة التراويح داخل المسجد في أجواء تملؤها البهجة والسرور.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسن لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

received_309434302153602

received_960569562195403

received_3624966707742654

received_1070243020759017

received_1387673195200668

received_304689889298177

received_3552905204958072

received_819155009988230