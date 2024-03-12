الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شوارع السيدة نفيسة تتزين لإحياء ليالى رمضان (صور)

السيدة نفيسة
السيدة نفيسة

تزيّن شارع الأشراف أكبر شوارع القاهرة بمظاهر الاحتفالات المختلفة من زينة ملونة وفوانيس، احتفالًا بقدوم الشهر الكريم، والتي شارك في وضعها أطفال وشباب، حرصًا على استمرار عاداتهم الموروثة من آلاف السنين.

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

رمضان 2024| المئات يتوافدون لأداء صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة (فيديو)

وحرص "الدستور" خلال جولته في شارع الأشراف على رصد مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم والتي تعطي الشهر الفضيل طابعه الخاص المميز عن مثيله في كافة دول العالم الإسلامي.

ويعرف شارع الأشراف بمسار آل البيت حيث يتضمن عددًا من مساجد وأضرحة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بدايًة من مسجد السيدة نفيسة، مرورًا بمسجد السيدة زينب والعديد من المزارات التاريخية والدينية كقبة الأشرف خليل بن قلاوون ومسجدي السيدة رقية والسيدة سكينة.

وقام سكان المنطقة بنشر الزينة الملونة والإضاءات المبهجة على منازلهم، كما قاموا بتعليق الفوانيس التراثية في الأزقة والشوارع، والتي جذبت أنظار السائحين الأجانب الذين اتخذوا من المنطقة ومن مسجد السيدة نفيسة قِبلة لهم في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، وقاموا بأداء صلاة التراويح داخل المسجد في أجواء تملؤها البهجة والسرور.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسن لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

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أهمية صلاة التراويح شارع الأشرف وفوانيس الأطفال السيدة زينب

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