الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسجد عمرو بن العاص يستقطب مئات الأجانب بصلاتى العشاء والتراويح (صور)

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

شهد  مسجد عمرو بن العاص، توافدا كبيرا من المصلين من داخل مصر وخارجها بلغ نحو عشرات الآلاف، اليوم في عشية ثاني أيام شهر رمضان المبارك، أثناء تأدية صلاتي العشاء والتراويح التي أحيا شعائرها أجود قراء تلاوة القرآن الكريم المصريين، بأجواء إيمانية أبكت جموع المصلين.

كيفية أداء صلاة التراويح فى شهر رمضان وعدد ركعاتها؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

ويعد مسجد عمرو بن العاص إحدى الوجهات السياحية الجاذبة للأجانب وفق مستهدفات الدولة المصرية، كونه أول مسجد بُني في مصر لما يتمتع به من مقومات العمارة والآثار الإسلامية الفريدة التي ما زالت قائمة إلى اليوم، إلى جانب اشتماله على لوحتين بجدار قبلته ترجعان إلى عصر المماليك، وغيرها من المزايا التي تستقطب المصلين وتجلعه مقصدًا للسياح من مختلف أنحاء العالم.

خشوع المصلين أثناء أداء صلاة التراويح 

وساد خشوع المصلين في ظل أجواء إيمانية أثناء أداء صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، في عشية اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، دون إخلال بالنظام أو إضرار لأحد، لحماية منشآت المسجد من أعمال التخريب، وتأمين المصلين الذين حرصوا على أداء صلاتي  العشاء والتراويح في أول أيام شهر رمضان المبارك.

أهمية صلاة التراويح

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة التراويح أنه قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وثبت عنه أيضًا أنه قال: «إن الله فرض عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، فكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على قيام رمضان، لفضائله العظيمة.

وتُعدّ صلاة التراويح من أفضل العبادات في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من خلالها التقرب من الله تعالى وزيادة إيمانه وتوكله عليه.

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص المصلين قراء تلاوة القرآن الكريم للأجانب عصر المماليك

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