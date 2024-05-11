يسرا تكشف كواليس فيلم "الإنس والجن" في عيد ميلاد الزعيم الـ84 (فيديو)

شاركت الفنانة يسرا تجاربها ومواقفها الفنية مع الفنان الكبير عادل إمام، مُحتفلةً بعيد ميلاده الرابع والثمانين، وتذكرت بحنين لحظات التصوير مع الزعيم في فيلم "الإنس والجن"، ووصفت مشهدًا ملتهبًا حيث كانت محاطة بالنيران، وكيف أثنى عادل إمام على صرختها الطبيعية قائلًا إنها ليست مجرد صرخة عادية، بل صرخة من شاهد النار حقًا، مُعبرةً عن إعجابها بحسه الفني الرفيع.

وأعربت يسرا، في حوارها مع برنامج "أنا وهو وهي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية دينا رامز والإعلامي حسام المراغي، عن دهشتها عندما علمت أن عادل إمام سيؤدي دور الجن في الفيلم، وروت كيف نصحته بأن يظهر بمظهر الطيب، لكنه أصر على تقديم الجديد والمفاجئ للجمهور.

كما تحدثت عن موقف طريف حيث سقط الزعيم من على كرسي أثناء تصوير مشهد يُفترض فيه أنه يطير، مما أثار الضحك بينهما، وذكرت كيف أن الراحلة أمينة رزق كانت من المفترض أن تدخل على إشارة معينة، لكنها وجدتهما يضحكان، فسألتهما عما يفعلان، لتجيب يسرا بأنهما كانا يمزحان.