السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يسرا تكشف عن أسرار نجاحها مع الزعيم عادل إمام (فيديو)

عادل إمام ويسرا
عادل إمام ويسرا

كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل مشوارها الفني المتميز مع الزعيم عادل إمام، مؤكدة أن شهرتها ومحبة الجماهير لها تعاظمت بفضل أعمالها المشتركة معه.

وأعربت، خلال لقائها مع برنامج "أنا وهو وهي"، الذي يُقدمه الثنائي الإعلامية دينا رامز والإعلامي حسام المراغي، على قناة "صدى البلد"، عن امتنانها العميق لكونها جزءًا من رحلة الفنان الكبير عادل إمام، مشيرة إلى أن العمل معه كان بمثابة احتضان للعالم بأسره.

وفي هذا السياق، أضافت "يسرا" أن الارتباط الوثيق بينها وبين عادل إمام قد وصل إلى الدرجة التي يُسأل كل منهما عن الآخر في الأماكن التي يتواجدان فيها، مما يعكس الصدى الكبير لتعاونهما الفني في قلوب المعجبين.

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