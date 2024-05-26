اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ خطف نجل وزير الصحة الأسبق

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 10 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـخطف نجل وزير الصحة الأسبق.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين هم؛ " م ح"، مدرب كمال أجسام، "م س" ربة منزل، “ع.ح”، صاحب محل بيع هواتف محمولة، "ع ج"، حاصل على دبلوم فندقي، " س ح"، سائق أجرة، “م ع”، حارس، "م. م"، “ز ع ” ربة منزل، “م. س” نقاش، “ه. ع”.

وكشفت التحقيقات في واقعة خطف عمر حاتم مصطفى نجل وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي في 17 سبتمبر 2023 بدائرة أول أكتوبر، تفاصيل خطفه بالتحايل والإكراه، إذ إنه على إثر وجود علاقة صداقة بين المجني عليه والمتهم الأول تيقن الأخير بأنه ميسور الحال، أقام وباقي المتهمين تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 10 أشخاص لخطفه.

حملت القضية رقم 11917 لسنة 2023، والمقيدة برقم 2233 لسنة 2023 كلي أكتوبر.