الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النقض" تؤيد حبس زوج المذيعة أميرة شنب 6 أشهر

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض طعن زوج المذيعة أميرة شنب، وتأييد حبسه 6 أشهر بتهمة تسببه في وفاة جاره، مدير بنك، نتيجة لتعرضه للعقر من "كلب" المتهم في مدينة الشيخ زايد، في القضية رقم 719 لسنة 2023.

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبدالسلام روق، حكمت في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كل "م. ى"- زوج المذيعة أميرة شنب و"س. ز" مديرة منزل المذيعة، بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية، قبلت استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر.

محكمة النقض رفض طعن زوج مذيعة أميرة أبوشنب وفاة جاره

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