حبس سيدة حاولت قتل طفلها لنزع أعضائه وبيعها ببورسعيد

قررت نيابة بورسعيد الكلية، اليوم السبت، حبس المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضائه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن قامت بتخديره استعدادًا لذلك.

حبس سيدة حاولت قتل طفلها لنزع أعضائه ببورسعيد

وتبين من خلال التحقيقات أنها تدعى هويدا. ث. م. د، من مواليد عام 1996 وتقيم بمنطقة الجيزة نطاق حي الزهور، وحاصلة على الثانوية الأزهرية، وكانت متزوجة من شخص يدعى محمد. س. ح. أ، من مواليد عام 1986، وكان يقيم معها في ذات العقار قبل أن ينفصل عنها، ولديها طفلان، كانا يقيمان معها بعد انفصالها عن والدهما.

وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، أن المتهمة قامت بالتواصل مع شخص يقوم بشراء الأعضاء عبر موقع للتواصل الاجتماعي وطلب منها عدة مطالب بدأت الأم تنفيذها مقابل الحصول على أموال، ومن بين المطالب تصوير طفلها عاريًا تمامًا وإرسال مقاطع فيديو وصور له، كما طالب بإعطاء الطفل جرعة مخدرة زائدة قبل تنفيذ الجريمة فحدث إعياء شديد له استوجب نقله إلى مستشفى آل سليمان التخصصي ببورسعيد وهناك جرى غسيل معدة له.

وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر، وأبلغ المستشفى الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم في القليوبية والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.

ونجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة، وتُواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية في الوقت الذي جرى التحفظ على هاتفها المحمول ووحدة التخزين به.

وكانت النيابة العامة المصرية قد كشفت في شهر أبريل الماضي عن تفاصيل تتعلق بالقضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بشأن العثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.