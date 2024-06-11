«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

عقدت شركة شلاتين للثروة المعدنية جمعيتها العمومية العادية، الثلاثاء، تحت رئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وشهد الاجتماع حضور علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ود.شريف الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور عبد المجيد محمد عبد المجيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشلاتين، إضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات والمساهمين.

قدم خلال الاجتماع د.شريف الشهاوي، رئيس الشركة عرضًا تفصيليًا لنتائج الأعمال للعام المالي 2023، مؤكدًا تحقيق الشركة لطفرة غير مسبوقة في إيراداتها وأرباحها منذ تأسيسها في العام 2012، حيث كشف العرض عن أرقام مثيرة تعكس النمو الكبير والتقدم الذي حققته الشركة في وقت تحفه التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وسجلت شلاتين للعام المالي 2023 إنتاجًا من الذهب بلغ 717 كيلوجرامًا من عيار 24، مقارنة بـ625 كيلوجرامًا في العام السابق، محققة زيادة قدرها 92 كيلوجرامًا، هذا النمو في الإنتاج يأتي في الوقت الذي بدأت فيه الشركة الإنتاج من شركة إيقات، التي أسهمت بـ35.5 كجم إضافي من الذهب، ليعزز من مجمل الإنتاج السنوي.

كما بلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العام، 1.288 مليار جنيه، مقابل 739 مليون جنيه في 2022، بزيادة قدرها 549 مليون جنيه، هذه الزيادة تمثل نسبة تنفيذ 121% ونسبة تطور 74.3%، مما يعكس الكفاءة والفعالية التي تميز بها الإدارة في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وفي تعليقه على النتائج، أكد طارق الملا دعم وزارة البترول والثروة المعدنية الكامل لشركة شلاتين في مساعيها لزيادة الاستثمارات وتعزيز الأنشطة التنقيبية والإنتاجية في القطاع، وأشار إلى أن هذه النتائج تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في استغلال الثروات المعدنية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم النمو المستدام.

وقال «الشهاوي»، إنه خلال العام المالي 2023 واجهت شركة شلاتين للثروة المعدنية تحديات متعددة، لكنها تمكنت من تحقيق نتائج مالية مبهرة، حيث بلغت تكاليف النشاط الإجمالية للشركة 922 مليون جنيه، مرتفعة من 538 مليون جنيه في العام السابق.

كما أشار رئيس شلاتين إلى انه على الرغم من هذه الزيادة في التكاليف، فقد سجلت الشركة مجمل ربح قدره 366 مليون جنيه مقارنة بـ 201 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 156 مليون جنيه ونسبة تنفيذ بلغت 134% ونسبة تطور 81%.

أما صافي الربح بعد الضرائب، فقد بلغ 350 مليون جنيه، مقارنة بـ 177.5 مليون جنيه في العام الماضي، مسجلًا زيادة بـ172.5 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 138% ونسبة تطور97%.

كما قامت الشركة خلال العام خلال العام بسداد 202.9 مليون جنيه تمثل قيمة الإتاوات وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والخصم والإضافة وكسب العمل والقيمة المضافة، بفضل هذه الإدارة المالية الفعالة، بلغ العائد على رأس المال المستثمر للشركة 40% لعام 2023، مقارنة بـ 29.4% في العام 2022، ما يعكس التحسن الملحوظ في كفاءة استغلال الموارد.