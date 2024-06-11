الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد وفاة أصغر حاج.. "أزهري" يحذر من اصطحاب الأطفال في موسم الحج

الطفل المتوفي فى
الطفل المتوفي فى الحج

كشف الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، تفاصيل حادث وفاة أصغر حاج في مكة المكرمة بعد نشر والدته صورة له بملابس الإحرام، موضحًا أنه من الناحية الشرعية، كان من الأفضل للأم ترك الطفل في مكان آمن مع أحد الأقارب بدلًا من تعريضه للحرارة في جبل عرفات، الذي يعتبر أحد أسخن المناطق في العالم ويقترب من 50 درجة مئوية.

وأكد رضا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فريضة الحج ليست نزهة، بل تقوم على المشقة والتحمل، وبالنظر إلى أن هناك 5 ملايين حاج يتواجدون في مشعر منى، يجب أن يكون الطفل مدركًا وقادرًا على التحرك.

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