التحفظ على 763 ألف جنيه قبل تهريبها من مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول ضبط مبالغ مالية بحوزة شخص قبل تهريبها عبر مطار برج العرب، والتحفظ على المضبوطات وحجز صاحبها علي ذمة التحقيقات لمخالفة لقانون البنك المركزي.

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءًا على مذكرة اشتباه مقدمة من مصطفي الصالحي مأمور الحركة ومذكرة الإشتباه المقدمة من الرائد أحمد الصوابي بإدارة البحث الجنائي مفادها اعتزام الراكب أ.م، مصرى الجنسية، المغادر إلى الشارقة على رحلة طيران العربية تهريب كمية من النقد المصري.

بالعرض على مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه تبين وجود 763 ألف جنيه مصري مخبأة بين طيات ملابسه داخل حقيبة سفرة.