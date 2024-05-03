"هندسة قناة السويس" تعلن المراكز الأولى للأبحاث الفائزة بالمؤتمر السنوي للدراسات العليا

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الهدف الأساسي لعقد مؤتمرات الدراسات العليا والبحوث التطبيقية على مستوى جميع كليات الجامعة هو توجيه الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم للدراسات العليا وتقديم الأبحاث التي تتوصل إلـى حلول إيجابية في المجالات المختلفة، وتشجيع الباحثين لإنتاج نوعية متميزة مـن الأبحاث الجماعية فـي التخصصات المختلفة يتم عرضها في المؤتمرات العلمية ـ المحلية، الإقليمية، والدولية.

تفاصيل المؤتمر

جاء ذلك تعقيبًا من رئيس الجامعة على عقد المؤتمر السنوي العلمي الرابع للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بكلية الهندسة، والذي عُقد تحت عنوان: "الواقع الهندسي بين الطموح والتطبيق".

عُقِدَ المؤتمر برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام وحضور الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة، وبإشراف تنفيذي الدكتور أسامة نصَّار، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر.

كما شهد المؤتمر كوكبة من أساتذة كلية الهندسة تضم: الدكتور محمد محمدين، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية، ووكلاء كلية الهندسة، والسادة رؤساء الأقسام العلمية.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم افتتح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فعاليات المؤتمر.

وخلال كلمته، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، أن مؤتمرات الدراسات العليا تسعى إلى إعداد الكوادر المؤهلة بمهارات البحث العلمي والكفاءة فـي استخدام تلك المهارات للتعرف علـى المشكلات المجتمعية، وتوفير البيئة الضرورية لأعضاء هيئة التدريس لاكتساب القدرات والمهارات المهنية، وتعزيز التميـز بتقديم أفضـل الإمكانيات ( المادية والبشرية ) لأعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث والدراسات الإبداعية كلا في مجاله، وزيادة التأكيد والتوسع في البحوث التطبيقية والنظرية لمرحلة ما بعد التخرج.

وأعلن الدكتور إيهاب لطفي، عميد الكلية، أسماء الفائزين بجوائز المؤتمر وهم: بالمركز الأول المهندس محمد سعد مصطفى قسم الهندسة الميكانيكية، أما المركز الثاني المهندسة آية محمد قسم الهندسة المدنية، ثم جاء في المركز الثالث المهندس محمد عبد العاطي بركات قسم الهندسة الميكانيكية.

بينما أشار الدكتور أسامة نصار، إلى أن عدد الأبحاث المتقدمة بلغ 15 بحثًا، فيما شارك بالمؤتمر 200 باحث وباحثة.