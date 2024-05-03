الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط وإعدام 70 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 59 محضر مخالفات بالإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

نفَّذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق خلال الأسبوع الماضي على مستوى إدارات الإسماعيلية الصحية للتفتيش على محال الأسماك المملحة والرنجة ومحال بيع الأغذية، وذلك تطبيقًا لخطة التأمين الطبي لوزارة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية تزامنًا مع احتفالات عيد الربيع، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

تفاصيل الحملات المكبرة

وصرَّحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، أنه خلال الحملات تم المرور على ٦٦ منشأة غذائية، وأسفرت الحملة عن إعدام ٧٠ كيلو أغذية مختلفة لتغيُّر في الخواص الطبيعية لها، وتم تحرير إجمالي عدد ٥٩ محضرًا تنوعت بين ٣٩ محضر نظافة صحية طبقًا للقرار ٩٦، وعدد ٢٠ محضر شهادة صحية طبقًا للقرار ٩٧، كما تم سحب عدد ٢٩ عينة أغذية مختلفة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتوصية بالغلق لعدد ١٨ منشأة منها عدد ٩ منشآت لعدم وجود رخصة، و٦ منشآت لوجود خطر داهم على الصحة العامة وعدد ٣ منشآت لعدم وجود رخصة ووجود أيضًا خطر داهم على الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

وأشارت الدكتورة مي سامي، مدير إدارة الطب الوقائي بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة، حفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أيَّة ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه فيها، وتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

الإسماعيلية اغذية المنشآت الغذائية الاسواق الحملات

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