خلال أسبوع.. رفع 7 آلاف طن مخلفات خلال حملات مكبرة بالإسماعيلية

قامت الوحدات المحلية بالإسماعيلية، برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7099 طنًا خلال الفترة من 3 إلى 9 مايو 2024، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

تفاصيل الحملات

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٠٠ طن، وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٢٠ طنًا.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٢٠٠ طن، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٢٢٠ طنًا، كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٠٠ طن.

وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي ١١٠ أطنان، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ٨٥٠ طنًا من القمامة والمواد الصلبة.



في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٩٤٢ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي، وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١١٩٠ طنًا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ٦٩٣ طنًا على مدار الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٩٠ طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٧٥ طنا من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٧٩٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٠٠ طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٤٦٤ طنا من المدينة وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.