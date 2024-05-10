الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة قناة السويس تعلن جوائز تميز الكليات بالمؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الكليات الفائزة بجوائز التميز والكليات الفائزة بالثلاث مراكز الأولى لأفضل تنظيم مؤتمر، مشيدًا بمستوى المؤتمر السادس للبحوث الطلابية والإبداع هذا العام سواء من حيث التنظيم أو المشاركات أو لجان التحكيم، متمنيًا للجامعة وكلياتها مزيد من التقدم والنجاح.

جاء المؤتمر تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي آفاق مستقبلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، وبإشراف الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة مروة سعد الدين منسق المؤتمر ورئيس لجنة المؤتمرات بمركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة هبة الدناصوري رئيس لجنة الاستقبال والمراسم بالتنسيق مع إتحاد طلاب جامعة قناة السويس بقيادة الطالب كريم عبد الباري رئيس الإتحاد.

ترتيب المراكز الأولى

هذا وجاء الثلاث مراكز الأولي لأفضل تنظيم مؤتمر كالتالي:

• كلية التربية الرياضية في المركز الأول.

• كلية الزراعة في المركز الثاني.

• كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثالث.

أما عن جوائز تميز الكليات وعددها 14 جائزة جاءت نتائجها كالتالي:

• كلية التمريض جائزة أجمل صوت قارئ قرآن في المؤتمر السنوي للكليات.

• كلية الطب البشري جائزة أكثر دورية لإنعقاد مؤتمر البحوث الطلابية والإبداع.

• كلية التجارة جائزة أفضل دعاية للمؤتمر السنوي للكليات.

• كلية طب الأسنان جائزة أفضل هوية بصرية لعنوان المؤتمر السنوي للكليات.

• الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية جائزة أفضل معرض للإبتكارات والإختراعات في المؤتمر السنوي للكليات.

• كلية التربية - أساسي جائزة أفضل معرض فني في المؤتمر السنوي للكليات.

• كلية العلاج الطبيعي جائزة إستثنائية على تنظيم المؤتمر السنوي الأول للكلية.

• كلية الطب البيطري جائزة أفضل دعوة مشاركة من خارج الجامعة للمؤتمر السنوي للكليات.

• كلية الألسن جائزة أفضل مقدم للمؤتمر السنوي للكليات.

• كلية الآداب والعلوم الإنسانية جائزة أفضل مشاركة طلابية في المؤتمر السنوي للكليات.

• كلية العلاج الطبيعي جائزة أفضل تصميم لوجو للمؤتمر السنوي للكليات.

• المعهد الفني للتمريض جائزة أفضل معرض حرف يدوية طلابية في المؤتمر السنوي للكليات.

• كلية الحاسبات والمعلومات جائزة أفضل مطبوعات للمؤتمر السنوي للكليات.

• كلية الصيدلة جائزة أفضل معرض منتجات للطلاب في المؤتمر السنوي للكليات.

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